Magnum
Folge 8: Die Streithähne
46 Min.Ab 12
Magnum und Higgins entwickeln sich immer mehr zu Streithähnen. Magnum hat sich ohne Erlaubnis den Ferrari ausgeliehen, dafür lässt Higgins seinen Kumpel wegen Autodiebstahls verhaften. Magnum zahlt es seinem Freund heim, indem er dessen wertvolle Kanone mit Zement auffüllt. Der Streit nimmt immer groteskere Formen an, bis die beiden schließlich gemeinsam in einem Aufzug eingeschlossen werden ...
