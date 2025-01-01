Zum Inhalt springenBarrierefrei
Konkurrenz vom Festland

NBCUniversalStaffel 7Folge 9
Konkurrenz vom Festland

Folge 9: Konkurrenz vom Festland

47 Min.Ab 12

Robin Masters Gäste wurden Opfer eines Anschlags. Die beiden bestehen darauf, dass die Krimiautorin Jessica Fletcher der Sache auf den Grund geht. Thomas Magnum sieht dies gar nicht gerne - will er sich doch nicht auf seiner Heimatinsel ins Handwerk pfuschen lassen. Doch schon bald merkt er, dass die Autorin äußerst nett zu ihm ist und ihn bei den Recherchen mit einbezieht ...

