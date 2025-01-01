Magnum
Folge 21: Der doppelte Higgins
47 Min.Ab 12
Higgins hat einen Halbbruder, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Elmo Ziller ist ein texanischer Rodeo-Veranstalter, der mit einer Show durch die Lande zieht. Schließlich landet er auf Hawaii, wo Elmos Tochter Magnum um Hilfe bittet, da ihn jemand ganz offensichtlich töten will. Es zeigt sich, dass Elmos Frau zwei Gangster engagiert hat, die ihn umbringen sollen, weil sie an sein Geld will. Magnum meint doppelt zu sehen, als er Elmo das erste Mal gegenübersteht ....
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick