Major Crimes
Folge 10: Tiefer Fall
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Prostituierte Briana Mathis wird aus einem fahrenden Wagen in eine Schlucht gestoßen - ein Auftragsmord. Der Killer ist bereit zu reden, doch der Richter lehnt den Deal wegen der Brutalität der Tat ab. Bei der Obduktion kommt Erstaunliches ans Licht: Ein GPS-Chip im Körper der Toten offenbart, dass sie FBI-Informantin war. Sie spionierte einen skrupellosen Zuhälter aus, der ins Glücksspielgeschäft expandieren wollte ...
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