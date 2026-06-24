Major Crimes
Folge 13: Rien ne va plus
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Zwei Jungen finden beim Tauchen nach Golfbällen die Leiche des erschlagenen Dennis Dietz. Der Tote hatte kurz zuvor gemeinsam mit Freunden und Verwandten zwei Millionen in eine wertlose App investiert. Um den Verlust auszugleichen, plante er, mit 500.000 Dollar nach Las Vegas zu reisen - doch drei Tage vor seinem Tod verschwand er spurlos. Alle Investoren suchten verzweifelt nach ihm und dem Geld. Jeder gerät unter Verdacht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick