Major Crimes
Folge 17: Explosiv
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Eine Autobombe tötet Ted King, den Juniorchef eines Gebrauchtwagenhandels. Zunächst deutet alles auf einen Terroranschlag hin, doch die Ermittlungen nehmen eine andere Wendung: Ted hatte geplant, den Mercedes seinem Liebhaber zu schenken. Seine betrogene Ehefrau Olivia gerät unter Verdacht, ebenso wie zahlreiche Angestellte, die Ted kurz vor seinem Tod entlassen hatte. Als eine zweite Bombe entdeckt wird, spitzt sich die Lage zu.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen