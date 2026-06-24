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Major Crimes

Explosiv

Staffel 2Folge 17vom 24.06.2026
Explosiv

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Major Crimes

Folge 17: Explosiv

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Eine Autobombe tötet Ted King, den Juniorchef eines Gebrauchtwagenhandels. Zunächst deutet alles auf einen Terroranschlag hin, doch die Ermittlungen nehmen eine andere Wendung: Ted hatte geplant, den Mercedes seinem Liebhaber zu schenken. Seine betrogene Ehefrau Olivia gerät unter Verdacht, ebenso wie zahlreiche Angestellte, die Ted kurz vor seinem Tod entlassen hatte. Als eine zweite Bombe entdeckt wird, spitzt sich die Lage zu.

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