Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Major Crimes

Der Deal

WarnerStaffel 2Folge 19vom 24.06.2026
Der Deal

Der DealJetzt kostenlos streamen

Major Crimes

Folge 19: Der Deal

42 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Während Rusty vor Gericht gegen den Serienmörder Phillip Stroh als Hauptbelastungszeuge aussagt, suchen Sharon und ihr Team weiterhin fieberhaft nach dem Killer, den Stroh auf Rusty und Sharon angesetzt hat, um die Aussage des Jungen zu verhindern. Strohs Anwältin Linda Rothman schlägt dem Major-Crimes-Team einen Deal vor: Stroh bietet ihnen bei ihren aktuellen Ermittlungen seine Hilfe an und liefert ihnen als Beweis einen Umschlag mit sechs Namen. Doch Sharon weigert sich ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Major Crimes
Warner
Major Crimes

Major Crimes

Alle 6 Staffeln und Folgen