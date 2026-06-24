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Major Crimes

Date mit dem Tod

Staffel 2Folge 2vom 24.06.2026
Date mit dem Tod

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Major Crimes

Folge 2: Date mit dem Tod

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Ein vermeintlicher Mord-Suizid entpuppt sich als kaltblütiger Doppelmord: Dr. Edwards und seine Schwester Janet wurden erschossen. Alle Indizien deuten auf Janets aufbrausenden Ehemann Dwayne - doch die registrierte Tatwaffe gehört einem Mann namens Stewart Ness, der behauptet, sie sei ihm gestohlen worden. Eine Dating-App liefert die entscheidende Spur. Indes erhält Rusty, Hauptzeuge gegen den Serienmörder Phillip Stroh, einen anonymen Drohbrief ?

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