Major Crimes
Folge 3: Schmutziger Deal
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein blutüberströmter, aber unverletzter Mann führt Lieutenant Tao, Detective Sanchez und den neugierigen TV-Autor Jason nach einer rasanten Verfolgungsjagd mit dem Auto zu einem rätselhaften Fall. Der schweigsame Fahrer gibt zunächst keine Auskunft, weshalb das Major-Crimes-Team über den gestohlenen Wagen ermittelt. Die Spur führt zu einer Werkstatt, wo drei Leichen in der Montagegrube entdeckt werden ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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