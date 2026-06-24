Major Crimes
Folge 6: Tödlicher Wunsch
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 16
Nach dem Verschwinden der elfjährigen Michelle entdecken die Ermittler, dass das Mädchen als Junge geboren wurde und offen mit seiner Geschlechtsidentität lebte. Ein Mitschüler namens Lewis hatte sie erst kürzlich bloßgestellt - die demütigenden Fotos kursierten im Netz. Als Michelles Leiche gefunden wird, gerät nicht nur Lewis ins Visier, sondern auch die eigene Familie.
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