Major Crimes
Folge 7: Gegner wider Willen
40 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein brutaler Anschlag auf eine Tankstelle fordert zahlreiche Todesopfer - darunter zwei Gangmitglieder. Das Team nimmt die Ermittlungen auf und identifiziert den stadtbekannten Ganoven Speedy als Kronzeugen. Doch der verweigert jede Aussage ohne anwaltlichen Beistand. Ausgerechnet Sharons Ex-Mann Jack springt als Pflichtverteidiger ein und torpediert mit seinem pedantischen Auftreten Sharons Arbeit.
Weitere Folgen in Staffel 2
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