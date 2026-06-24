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Major Crimes

Späte Rache

WarnerStaffel 2Folge 8vom 24.06.2026
Späte Rache

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Major Crimes

Folge 8: Späte Rache

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

In der Villa des renommierten Schwimmtrainers Charles Frey wird ein Einbrecher erschossen aufgefunden. Frey beruft sich auf Notwehr und bestreitet, das Opfer gekannt zu haben. Doch die Ermittlungen enthüllen eine dunkle Verbindung: Der Tote war einst sein talentierter Schützling, dessen Karriere abrupt endete. Als auf dem Laptop des Verstorbenen ein belastendes Video auftaucht, gerät der angesehene Coach ins Visier ...

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