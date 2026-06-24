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Major Crimes

Trautes Heim

WarnerStaffel 2Folge 9vom 24.06.2026
Trautes Heim

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Major Crimes

Folge 9: Trautes Heim

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Als der Zollbeamte Ed Dagby tot in seiner Wohnung aufgefunden wird, scheint zunächst alles nach Suizid auszusehen. Doch die Obduktion enthüllt: Er starb bereits zuvor an einem allergischen Schock. Die Ermittlungen führen in einen heruntergekommenen Apartmentkomplex, in dem fünf exzentrische Rentner - ehemalige Mitglieder eines 70er-Jahre-Serienteams - als Mieter leben. Sie hassten ihr Opfer, das sie zum Auszug zwingen wollte.

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