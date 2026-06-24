Major Crimes
Folge 11: Familienplanung
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
In einem Abwasserkanal wird eine tote Frau gefunden. Gerichtsmedizinische Untersuchungen ergeben, dass die Tote wohl erst vor Kurzem ein Kind entbunden hat. Die Detectives ermitteln mit Hochdruck und finden heraus, dass das Opfer gleich drei Paaren ihr Baby versprach und dafür eine Menge Geld kassierte, bevor sie plötzlich untertauchte. Was ist geschehen, und was haben die hoffnungsvollen Wunscheltern damit zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 3
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