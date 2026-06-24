Major Crimes
Folge 12: Tödliches Versprechen
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Nach einer exzessiven Party werden zwei Jugendliche in einer Garage aufgefunden - niedergestochen mit einer Schere. Der Junge, Toby, erliegt noch am Tatort seinen Verletzungen, seine Freundin Keisha kommt schwerverletzt ins Krankenhaus. Niemand sah den oder die Täter. Doch Keisha hat seit längerer Zeit einen Stalker. Ob er was mit dem Angriff zu tun hat?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick