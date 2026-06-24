Major Crimes
Folge 16: Reingelegt
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Bill Shapiro, ein vorbestrafter Sexualstraftäter, ist kurz davor, von einer Brücke zu springen, als ihn Flynn in letzter Minute noch beruhigen kann. Doch dann die Schreckensentdeckung: In Bills Wagen wird eine Mädchenleiche gefunden. Er beteuert, nichts mit der Tat zu tun zu haben, und auch Anzeichen einer Vergewaltigung sind nicht zu erkennen. Ist er tatsächlich unschuldig, und welche Rolle spielt dabei ein Mädchen namens Kayla?
Weitere Folgen in Staffel 3
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