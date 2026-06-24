Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Major Crimes

Machtspiele

Staffel 3Folge 18vom 24.06.2026
Machtspiele

MachtspieleJetzt kostenlos streamen

Major Crimes

Folge 18: Machtspiele

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Drei Morde sollen verübt werden, und ausgerechnet Philip Stroh weiß über die Einzelheiten Bescheid. Er rückt aber erst mit den Infos raus, wenn er mit Rios einen neuen Deal über seine Straftaten aushandeln darf. Dieser geht auf die Erpresser-Nummer nicht ein - mit bösen Folgen: Strohs Voraussagen treten tatsächlich ein und das erste Mordopfer hat keine Chance mehr. Jetzt gilt es, die anderen beide Morde rechtzeitig zu verhindern ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Major Crimes
Major Crimes

Major Crimes

Alle 6 Staffeln und Folgen