Major Crimes
Folge 3: Das Testament
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Lieutenants Provenza und Flynn bekommen es mit einem ungewöhnlichen Fall zu tun: Das Opfer ist ein Hund. Da dieser allerdings vergiftet wurde und sein wohlhabendes Frauchen vor einiger Zeit überraschend starb, gehen die Polizisten dem Verdacht nach, ob die Millionärin vielleicht ebenfalls Opfer eines Verbrechens wurde.
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen