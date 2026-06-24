Major Crimes
Folge 8: Mord in Serie
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Nebenberuflich ist Detective Tao fachlicher Berater des Schauspielers Jonny Worth bei einer Krimiserie. Als Tao im Container des Stars eine Frauenleiche findet, ist dieser gleich Hauptverdächtiger. Schließlich handelt es sich bei dem Opfer um Zelda Lambert, die Jonny gestalkt hat. Doch auch Jonnys Assistentin gehört zu den Verdächtigen. Detective Provenza verfolgt derweil noch eine weitere Spur.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick