Major Crimes
Folge 9: Rache ist süß
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Homepage "Sweet Revenge" bietet betrogenen Männern die Möglichkeit, sich an ihren Ex-Freundinnen zu rächen und Nacktfotos von ihnen zu posten. Als das öffentliche Gesicht der Plattform, Travis Hall, erschossen aufgefunden wird, ist die Liste der Verdächtigen entsprechend lang. Halls Partner, Scott Ward, weigert sich, bei den Ermittlungen der Polizei zu helfen. Doch er könnte das nächste Opfer des Täters sein. Oder waren es vielleicht sogar mehrere Schützen?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen