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Major Crimes

Rache ist süß

Staffel 3Folge 9vom 24.06.2026
Rache ist süß

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Major Crimes

Folge 9: Rache ist süß

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Die Homepage "Sweet Revenge" bietet betrogenen Männern die Möglichkeit, sich an ihren Ex-Freundinnen zu rächen und Nacktfotos von ihnen zu posten. Als das öffentliche Gesicht der Plattform, Travis Hall, erschossen aufgefunden wird, ist die Liste der Verdächtigen entsprechend lang. Halls Partner, Scott Ward, weigert sich, bei den Ermittlungen der Polizei zu helfen. Doch er könnte das nächste Opfer des Täters sein. Oder waren es vielleicht sogar mehrere Schützen?

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