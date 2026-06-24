Major Crimes
Folge 10: Der Sohn der Richterin
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Richterin Ryan geht hart gegen das Verbrechen in ihrer Stadt vor. Auch vor einer gefährlichen Biker-Gang schreckt sie nicht zurück, selbst nachdem ihr gedroht wurde. Als ihr Sohn brutal ermordet wird, fällt der Verdacht sofort auf die Motorrad-Gang.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen