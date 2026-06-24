Major Crimes
Folge 18: Todesstrafe
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Der Mord an einem Professor bringt das Team auf die Spur eines psychopatischen Filmemachers, der sich auf einem Rachefeldzug befindet. Das LAPD muss sich beeilen, um ihn von weiteren Morden abzuhalten ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen