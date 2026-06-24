Major Crimes
Folge 19: Zurück auf Anfang (1)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Beim Streit zweier Gangs fallen Schüsse; eine Mutter und ihr Baby sterben. Es stellt sich heraus, dass sie mit derselben Waffe erschossen wurden wie zwölf Jahre zuvor ein Polizist und weitere Menschen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen