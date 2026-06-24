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Major Crimes

Streng nach Vorschrift

WarnerStaffel 4Folge 4vom 24.06.2026
Streng nach Vorschrift

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Major Crimes

Folge 4: Streng nach Vorschrift

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Buzz muss seinen ersten Tag als Reserve Officer mit Flynn und Provenza, den Dienstältesten, bestreiten. Diese sind weniger motiviert als der Neue und versuchen, alle Fälle möglichst schnell zu lösen, denn sie haben Karten für ein Baseballspiel am Abend. Buzz ist pflichtbewusster und entdeckt in einem Hotel eine Leiche. War das, was bei einer Hochzeit geschah, ein Unfall? Wohl kaum ...

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