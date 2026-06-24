Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Major Crimes

Verblendet (2)

WarnerStaffel 5Folge 11vom 24.06.2026
Verblendet (2)

Verblendet (2)Jetzt kostenlos streamen

Major Crimes

Folge 11: Verblendet (2)

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

In einem Gerichtssaal kommt es zur Katastrophe, als sich der Mörder Dwight Darnell einer Waffe bemächtigt und um sich schießt. Der Mann hatte vorgegeben, sich selbst zu verteidigen, und konnte somit auf die Beweismaterialien - unter anderem auf eine Pistole - zugreifen. Die Ermittler vermuten eine Verschwörung, da die Schusswaffe geladen war und der Attentäter somit Hilfe von außen gehabt haben muss.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Major Crimes
Warner
Major Crimes

Major Crimes

Alle 6 Staffeln und Folgen