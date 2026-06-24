Major Crimes
Folge 13: Verblendet (4)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Ermittler versuchen, die Hintermänner zur Strecke zu bringen, die all die Morde und illegalen Machenschaften im Namen der Zyklon-Bruderschaft zu verantworten haben. Dafür ist der Cop Nolan gezwungen, seinen Undercover-Status aufzugeben. Als er einen der Verdächtigen verhört, verlangt das Bruderschaftsmitglied Immunität und bietet im Gegenzug an, alle belastenden Informationen preiszugeben.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick