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Major Crimes

Verblendet (4)

WarnerStaffel 5Folge 13vom 24.06.2026
Verblendet (4)

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Major Crimes

Folge 13: Verblendet (4)

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Die Ermittler versuchen, die Hintermänner zur Strecke zu bringen, die all die Morde und illegalen Machenschaften im Namen der Zyklon-Bruderschaft zu verantworten haben. Dafür ist der Cop Nolan gezwungen, seinen Undercover-Status aufzugeben. Als er einen der Verdächtigen verhört, verlangt das Bruderschaftsmitglied Immunität und bietet im Gegenzug an, alle belastenden Informationen preiszugeben.

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