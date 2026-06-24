Major Crimes
Folge 3: Geheimmission
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Das FBI bittet Major Crimes in einem besonders grausamen Fall um Unterstützung: Ein Internetvideo zeigt, wie ein Terrorist einen Soldaten enthauptet - aufgenommen angeblich in den USA. Und tatsächlich können die Ermittler den Tatort ausfindig machen und die Leiche bergen. Es handelt sich um Nicholas Greenbourne, der vor seinem Tod im Irak stationiert war.
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