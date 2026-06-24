Major Crimes
Folge 7: Ein Mann sieht rot
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein Überwachungsvideo zeigt, wie ein Mann im Büro eines Abschleppdienstes um sich schießt. Er tötet die Mitarbeiter und holt aus seinem Wagen auf dem Abstellhof weitere Waffen. Der Täter ist schnell ermittelt: Es handelt sich um Elliot Chase. Der Ingenieur musste in letzter Zeit viel ertragen - und nun rächt er sich allem Anschein nach an jedem, dem er eine Mitschuld an seinem Schicksal gibt.
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