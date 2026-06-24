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Major Crimes

Stadt der Träume (1)

Staffel 6Folge 1vom 24.06.2026
Stadt der Träume (1)

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Major Crimes

Folge 1: Stadt der Träume (1)

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Drei 15-jährige Jungen sind spurlos verschwunden. Weil sie als Vorzeigeschüler gelten, schließen die Ermittler aus, dass die Teenager den Unterricht einfach schwänzen. Einer der Vermissten ist Diabetiker und schwebt ohne seine Medikamente in großer Gefahr. Die Beamten setzen deshalb alles daran, den Fall so schnell wie möglich aufzuklären. Doch die Liste der Verdächtigen ist lang - und dann taucht auf dem Schulgelände plötzlich eine männliche Leiche auf.

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