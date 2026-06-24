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Major Crimes

Um jeden Preis (3)

Staffel 6Folge 12vom 24.06.2026
Um jeden Preis (3)

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Major Crimes

Folge 12: Um jeden Preis (3)

42 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Die Ermittler können im Fall des gesuchten Serienkillers Phillip Stroh erste Erfolge verzeichnen. Um diesen endlich hinter Gitter zu bringen, ist Louie Provenza jedes Mittel recht. Darüber gerät er jedoch erneut in eine Auseinandersetzung mit Mason. Währenddessen arbeitet Stroh weiter an der Umsetzung seines Masterplans. Schließlich ist es Rusty, der die Ermittlungen in ein völlig neues Licht rückt.

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