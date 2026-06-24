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Major Crimes

Um jeden Preis (4)

WarnerStaffel 6Folge 13vom 24.06.2026
Um jeden Preis (4)

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Major Crimes

Folge 13: Um jeden Preis (4)

42 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Die Jagd nach dem Serienkiller geht weiter: Die Ermittler setzen alles daran, Phillip Stroh endlich dingfest zu machen. Dafür ist ihnen jedes Mittel recht, und so starten sie einen riskanten Alleingang. Während Tao auf einen interessanten Hinweis stößt, geht Provenza einer mysteriösen Zeugin auf den Grund. Schließlich kommt es zum alles entscheidenden Showdown mit Stroh, bei dem plötzlich tödliche Schüsse fallen.

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