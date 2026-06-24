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Major Crimes

Stadt der Träume (2)

WarnerStaffel 6Folge 2vom 24.06.2026
Stadt der Träume (2)

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Major Crimes

Folge 2: Stadt der Träume (2)

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Lukas' Tod rückt die Ermittlungen im Fall der drei vermissten Jugendlichen in ein völlig neues Licht. Obwohl die Forensiker ein Fremdeinwirken zunächst ausschließen, suchen die Detectives weiterhin nach Spuren, zumal zwei der Jungen nach wie vor verschwunden sind. Das FBI durchsucht daraufhin das gesamte Schulgelände. Dennoch fehlt den Beamten bislang jeglicher Hinweis auf eine Entführung ...

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