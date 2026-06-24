Major Crimes
Folge 3: Stadt der Träume (3)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Ermittler suchen weiterhin nach dem Mörder von Lukas und dessen Freunden, die noch immer spurlos verschwunden sind. Einer der Priester steht unter dringendem Tatverdacht und hat vor Kurzem das Land verlassen. Die Kirche weigert sich daraufhin jedoch hartnäckig, mit dem LAPD zu kooperieren, und auch die Zusammenarbeit mit dem FBI gestaltet sich schwierig. Als die Detectives einen anonymen Hinweis erhalten, machen sie schließlich eine überraschende Entdeckung.
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