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Major Crimes

Stadt der Träume (4)

WarnerStaffel 6Folge 4vom 24.06.2026
Stadt der Träume (4)

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Major Crimes

Folge 4: Stadt der Träume (4)

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Die vermissten Jungen Miguel und Ryan sind wider Erwarten in Mexiko aufgetaucht - und das mit jeder Menge Drogen im Gepäck. Um den Mörder ihres Freundes Lukas zu finden, erhoffen sich die Ermittler wichtige Informationen von ihnen, doch die beiden schweigen beharrlich. Während sich Sharon im Krankenhaus von ihrem Schwächeanfall erholt, setzen ihre Kollegen alles daran, den Fall endgültig aufzuklären.

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