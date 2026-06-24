Major Crimes
Folge 6: Seilschaften (1)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Bonnie Pearl, eine angesehene Anwältin, wird kaltblütig ermordet. Die Ermittler haben daraufhin alle Hände voll zu tun, denn die Liste der potenziellen Täter ist lang: Pearls Erfolg hat ihr im Laufe ihrer Karriere etliche Feinde beschert. Doch auch ihr Sohn Stan und ihr Ex-Mann Jerry zählen zum Kreis der Verdächtigen. Können die Ermittler den wahren Täter überführen?
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