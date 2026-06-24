Major Crimes
Folge 8: Seilschaften (3)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Zwei Frauenleichen stellen die Ermittler noch immer vor ein Rätsel. Beide Morde scheinen von ein und derselben Person begangen worden zu sein. Dennoch tappen Sharon und ihr Team weiterhin im Dunkeln. Als sie eine entscheidende Entdeckung machen, nimmt der Fall eine komplett neue Wendung. Kann die Polizei den Täter nun überführen?
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
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