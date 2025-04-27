Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Make Me Famous

Verletzte Vergangenheit & Stromprobleme

JoynStaffel 1Folge 21
Verletzte Vergangenheit & Stromprobleme

Verletzte Vergangenheit & StromproblemeJetzt kostenlos streamen

Make Me Famous

Folge 21: Verletzte Vergangenheit & Stromprobleme

30 Min.Ab 12

Paul und Can feiern bis in den Vormittag, während Dennis beim Kurs von alten Fußballverletzungen ausgebremst wird – emotionale Erinnerungen inklusive. Gina kämpft mit ihrer Mutter gegen einen Stromausfall an, bevor sie die Villa verlässt. Dennis und Nancy entspannen, Xenia reist heim und berichtet von einem Polizeibrief wegen eines Blitzers. Am Abend geht’s ruhig weiter: Fastfood, Sonne, Pool und Vorbereitungen für Pauls Verlosungsshooting – ein Tag voller kleiner Geschichten und großer Gefühle.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Make Me Famous
Joyn
Make Me Famous

Make Me Famous

Alle 1 Staffeln und Folgen