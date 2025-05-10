Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Letzter Abend, neue Gesichter & ganz viel Bewegung

Letzter Abend, neue Gesichter & ganz viel Bewegung

Folge 34: Letzter Abend, neue Gesichter & ganz viel Bewegung

30 Min.Ab 12

Während Paul zwischen Thüringen, Mannheim und alten Kollegen pendelt, verbringt Can den Tag auf einer Hochzeit und Xenia besucht ihre Freundin Nalya. Nasrin dreht Reels, macht ein Shooting und genießt ihren letzten Abend in der MMF Villa mit Grill & Fotos. Paul ist mit Freundin Deetya unterwegs – zwischen Drogerie, Shopping und Extensions. Dennis zeigt Nasrin Kamera-Kniffe, zweifelt aber an seinem Platz in der WG. Gina meldet sich kurz aus Köln vom „Most Wanted“-Dreh.

