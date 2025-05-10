Letzter Abend, neue Gesichter & ganz viel BewegungJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 34: Letzter Abend, neue Gesichter & ganz viel Bewegung
30 Min.Ab 12
Während Paul zwischen Thüringen, Mannheim und alten Kollegen pendelt, verbringt Can den Tag auf einer Hochzeit und Xenia besucht ihre Freundin Nalya. Nasrin dreht Reels, macht ein Shooting und genießt ihren letzten Abend in der MMF Villa mit Grill & Fotos. Paul ist mit Freundin Deetya unterwegs – zwischen Drogerie, Shopping und Extensions. Dennis zeigt Nasrin Kamera-Kniffe, zweifelt aber an seinem Platz in der WG. Gina meldet sich kurz aus Köln vom „Most Wanted“-Dreh.
