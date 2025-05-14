Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 38
Jetzt kostenlos streamen

Folge 38: Neue Dynamik & alte Konflikte – Zwischen Gym, Club & Gefühlschaos

30 Min.Ab 12

Während Dennis früh ins Gym startet, feiern Can, Paul, Xenia und Gina noch im Club. Zurück in der Villa kracht es leise: Dennis fühlt sich zunehmend unwohl – sein strukturierter Alltag kollidiert mit dem lockeren Lebensstil der anderen. Die Stimmung ist angespannt, Gespräche über Aufräumen drücken aufs Miteinander. Parallel bereiten sich alle auf Neuzugang Jona vor – niemand weiß, wie er reinpassen wird. Zwischen Pizza, Fieber und Fotos stellt sich die Frage: Wie lange hält das noch?

