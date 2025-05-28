Von Mäusejagd bis Me-Time – ein Tag voller StoriesJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 52: Von Mäusejagd bis Me-Time – ein Tag voller Stories
30 Min.Ab 12
Gina, Paul und Yasin starten den Tag mit einer Mäusejagd im Wohnzimmer. Dennis trainiert im Gym, frühstückt mit Nancy in Griechenland, arbeitet im Hotel und zeigt später seinen Ernährungsplan. Paul führt einen Call, entwirft ein T-Shirt, geht zur Tankstelle und springt mit Xenia und Can in den Pool. Xenia reist zurück nach München, Can besucht Familie in Mannheim. Abends trifft sich die Crew in der Villa, TikToks, Prosecco und Gina teilt stolz ihr Musik-Snippet.
