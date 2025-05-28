Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Von Mäusejagd bis Me-Time – ein Tag voller Stories

Von Mäusejagd bis Me-Time – ein Tag voller Stories

Make Me Famous

Folge 52: Von Mäusejagd bis Me-Time – ein Tag voller Stories

30 Min.Ab 12

Gina, Paul und Yasin starten den Tag mit einer Mäusejagd im Wohnzimmer. Dennis trainiert im Gym, frühstückt mit Nancy in Griechenland, arbeitet im Hotel und zeigt später seinen Ernährungsplan. Paul führt einen Call, entwirft ein T-Shirt, geht zur Tankstelle und springt mit Xenia und Can in den Pool. Xenia reist zurück nach München, Can besucht Familie in Mannheim. Abends trifft sich die Crew in der Villa, TikToks, Prosecco und Gina teilt stolz ihr Musik-Snippet.

