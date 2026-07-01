Ameisen, Waschbären & Co.Jetzt kostenlos streamen
Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Folge 1: Ameisen, Waschbären & Co.
42 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6
Rebecca und Kristy besichtigen ein verlassenes, stark heruntergekommenes Haus, das zum Schnäppchenpreis angeboten wird. Trotz gravierender Schäden und tierischer Mitbewohner erkennen die Freundinnen das Potenzial: Dank guter Lage und vielversprechender Marktwerte könnte sich das Risiko auszahlen, wenn es ihnen gelingt, die Ruine in eine rentable, bezugsfertige Mietimmobilie zu verwandeln.
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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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