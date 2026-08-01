Wohnen wie im Boutique-HotelJetzt kostenlos streamen
Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Folge 10: Wohnen wie im Boutique-Hotel
41 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6
Rebecca und Kristy reisen nach San Antonio, um eine Zwangsversteigerungsimmobilie zu besichtigen, die ein befreundeter Investor ihnen anbietet. Auf den ersten Blick wirkt das Objekt vielversprechend - auch wenn erheblicher Termitenbefall und eine defekte Klimaanlage zunächst abschrecken. Doch das Team lässt sich davon nicht beirren: Mit klarer Vision und großem Einsatz wollen sie die in die Jahre gekommene Retro-Immobilie in ein stilvolles, modernes Schmuckstück verwandeln.
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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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