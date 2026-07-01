Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Folge 2: Das Haus am See
41 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6
Rebecca, Kristy und Roy stoßen auf ein renovierungsbedürftiges Haus direkt am See, das zu neuem Glanz geführt werden soll. Der 55 Meter lange Steg, die angrenzende Terrasse sowie zentrale Innenräume erfordern umfassende Sanierungsmaßnahmen. Wird es dem Team gelingen, die heruntergekommene Immobilie in einen luxuriösen Familienrückzugsort zu verwandeln?
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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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