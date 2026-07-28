Ein Blockhaus im GrünenJetzt kostenlos streamen
Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Folge 3: Ein Blockhaus im Grünen
41 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
Kristy und Rebecca besichtigen ein verlassenes Haus im Wald, das von der Zeit gezeichnet, aber voller Potenzial ist. Obwohl eine umfassende Sanierung unumgänglich ist, reizt der niedrige Preis die Bauprofis, die die verfallene Immobilie in eine charmante, rustikale Ferienhütte umwandeln wollen - ein ambitioniertes Projekt mit Aussicht auf großen Gewinn.
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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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