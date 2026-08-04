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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Von der Müllhalde zur Luxus-Immobilie

sixxStaffel 1Folge 4vom 04.08.2026
Von der Müllhalde zur Luxus-Immobilie

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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Folge 4: Von der Müllhalde zur Luxus-Immobilie

41 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6

In begehrter Lage stoßen die zwei Flipperinnen Kristy und Rebecca auf ein verborgenes Objekt, das sich jedoch schnell als völlige Bruchbude entpuppt: Müllberge, marode Räume und ein völlig überwucherter Garten trüben die einstige Vorfreude. Doch statt zu kapitulieren, setzt das Team alles auf eine Karte. Mit visionärem Umbau, neuem Schlafzimmer und hochwertigen Akzenten verwandeln die Bauprofis das heruntergekommene Haus in ein elegantes, zeitgemäßes Schmuckstück.

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