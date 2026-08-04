Von der Müllhalde zur Luxus-ImmobilieJetzt kostenlos streamen
Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Folge 4: Von der Müllhalde zur Luxus-Immobilie
41 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
In begehrter Lage stoßen die zwei Flipperinnen Kristy und Rebecca auf ein verborgenes Objekt, das sich jedoch schnell als völlige Bruchbude entpuppt: Müllberge, marode Räume und ein völlig überwucherter Garten trüben die einstige Vorfreude. Doch statt zu kapitulieren, setzt das Team alles auf eine Karte. Mit visionärem Umbau, neuem Schlafzimmer und hochwertigen Akzenten verwandeln die Bauprofis das heruntergekommene Haus in ein elegantes, zeitgemäßes Schmuckstück.
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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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