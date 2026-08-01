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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Ein Stadthaus und viele Regeln

sixxStaffel 1Folge 6vom 11.08.2026
Ein Stadthaus und viele Regeln

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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Folge 6: Ein Stadthaus und viele Regeln

41 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6

Ein geplatzter Deal reißt ein Loch in die Kasse und erhöht den Druck bei den Renovierungsprofis Rebecca, Kristy und Roy. Um endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu haben, setzen die drei alles auf ein vermeintlich unkompliziertes Reihenhaus. Doch Regeln der Eigentümergemeinschaft, misstrauische Nachbarn und eine seltsam bedrückende Stimmung bremsen jedes Vorankommen. Aus dem erhofften Schnellprojekt wird ein nervenaufreibender Kraftakt mit unvorhersehbaren Hürden.

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