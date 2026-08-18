Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Folge 7: Die Schnäppchen-Falle
41 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6
In Round Rock, Texas, einer dynamisch wachsenden Stadt mit starkem Tech-Sektor, nehmen Rebecca und Kristy ein ungewöhnliches Objekt mit vielen skurrilen Details ins Visier. Ihr Plan: Mit kreativen Ideen ein modernes Refugium mit Wüstenflair zu erschaffen. Doch schon bald geraten sie durch unerwartete Bauschäden und Fehlkalkulationen finanziell unter Druck. Aus dem ambitionierten Umbau wird ein riskantes Projekt mit offenem Ausgang.
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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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