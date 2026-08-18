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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Die Schnäppchen-Falle

sixxStaffel 1Folge 7vom 18.08.2026
Die Schnäppchen-Falle

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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Folge 7: Die Schnäppchen-Falle

41 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6

In Round Rock, Texas, einer dynamisch wachsenden Stadt mit starkem Tech-Sektor, nehmen Rebecca und Kristy ein ungewöhnliches Objekt mit vielen skurrilen Details ins Visier. Ihr Plan: Mit kreativen Ideen ein modernes Refugium mit Wüstenflair zu erschaffen. Doch schon bald geraten sie durch unerwartete Bauschäden und Fehlkalkulationen finanziell unter Druck. Aus dem ambitionierten Umbau wird ein riskantes Projekt mit offenem Ausgang.

Weitere Folgen in Staffel 1

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