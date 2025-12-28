Staffel 1Folge 10vom 04.01.2026
Ein Ranchhaus mit DurchblickJetzt kostenlos streamen
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Dave
Folge 10: Ein Ranchhaus mit Durchblick
43 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6
Lauren und Michael sind nach zahlreichen Hausbesichtigungen endlich fündig geworden: In einem Anwesen nahe des Stadtzentrums wollen sie in ihre gemeinsame Zukunft starten. Kortney und Dave greifen den beiden bei den Renovierungsarbeiten unter die Arme. Das Paar wünscht sich eine völlig neue Raumaufteilung. Doch kann das Team ihren Traum vom offenen Wohnkonzept auch verwirklichen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick