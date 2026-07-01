Staffel 1Folge 2vom 31.07.2026
Bungalow mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Dave
Folge 2: Bungalow mit Hindernissen
42 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 6
Kortney und Dave greifen Ted und Shannon bei der Renovierung ihres Hauses unter die Arme, das die beiden ohne vorherige Besichtigung gekauft haben. Nun möchte das Paar das Objekt nach seinen individuellen Wünschen umgestalten. Shannon träumt von einem offenen Raumkonzept und jeder Menge Stauraum für die ganze Familie. Können Kortney und Dave ihre Vorstellungen zufriedenstellend umsetzen?
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