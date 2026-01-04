Staffel 1Folge 3vom 04.01.2026
Ein Albtraum in LilaJetzt kostenlos streamen
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Dave
Folge 3: Ein Albtraum in Lila
42 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6
Josh und Rita werden bald Eltern ihres zweiten Kindes. Pünktlich zur Geburt soll die Renovierung ihres neuen Heims fertig werden. Obwohl Josh handwerklich begabt ist, ist er mit der Baustelle maßlos überfordert. Kortney und Dave greifen dem jungen Mann deshalb bei der Gestaltung eines absoluten Traumhauses unter die Arme.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick